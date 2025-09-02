ثورة تكتيكية.. أسراب مسيّرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدخل الخدمة

تتصدر أوكرانيا الابتكار العسكري باستخدام أسراب الطائرات بدون طيار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي تقنية تُمكّن الطائرات من التواصل واتخاذ قرارات مستقلة، مما يعيد تشكيل ساحة المعركة.

ووفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" فإن هذه التكنولوجيا، التي تُعد الحدود التالية في الحروب الحديثة، تُظهر قدرة أوكرانيا على التكيف مع تحديات نقص القوى البشرية والدفاعات الروسية المتطورة.

وفي هجوم نموذجي، أظهرت ثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار قدرتها على التنسيق المستقل تحت جنح الظلام، حيث قررت بشكل ذاتي توقيت الهجوم على موقع روسي.

وهذه التقنية، المعروفة بـ"السرب"، تتيح نشر عشرات أو حتى آلاف الطائرات في وقت واحد للتغلب على دفاعات "العدو"، سواء كانت مواقع عسكرية أو مدنية. ووفقاً لضابط أوكراني رفيع المستوى، بدأت أوكرانيا استخدام هذه الأسراب خلال العام الماضي، مما يجعلها رائدة عالميًا في الاستخدام الروتيني لهذه التقنية في القتال.

تقنية سوارمر

طوّرت شركة "سوارمر" الأوكرانية برنامجاً يُمكّن الطائرات المسيرة من التواصل واتخاذ قرارات دون تدخل مباشر من المشغل، إذ يوضح سيرهي كوبرينكو، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الطائرات تحدد أولويات الهجوم وتتكيف مع ظروف مثل نفاد البطارية.

وتُستخدم هذه التقنية عادة مع ثلاث طائرات، لكنها اختُبرت مع ما يصل إلى 25، وتستعد الشركة لاختبار سرب يضم أكثر من 100 طائرة.

وفي عملية شائعة، تُستخدم طائرة استطلاع لتحديد الموقع، بينما تقوم طائرتان أخريان بحمل قنابل صغيرة لضرب أهداف مثل خنادق روسية، مع قرارات ذاتية حول توقيت الهجوم.

وتقلل تقنية السرب من عدد المشغلين المطلوبين، حيث يكفي ثلاثة أشخاص (مخطط، مشغل، وملاح) بدلاً من تسعة في العمليات التقليدية. وهذا يوفر الوقت ويسمح للجنود بالتركيز على مهام أخرى، وهو أمر حيوي لأوكرانيا التي تواجه نقصًا في القوى البشرية مقارنة بروسيا.

كما تقلل الاتصالات المباشرة بين الطائرات من مخاطر التداخل الإلكتروني الروسي، مما يعزز فعالية العمليات.

تحديات تقنية

رغم النجاح، تواجه التقنية تحديات مثل زيادة تحميل الشبكة بسبب تبادل المعلومات بين الطائرات، مما تطلب تحسينات برمجية. كما أن تكلفة الطائرات المزودة بالذكاء الاصطناعي مرتفعة، وهو عائق لأوكرانيا التي أنتجت 1.5 مليون طائرة مسيرة العام الماضي.

وتثير هذه التقنية مخاوف بشأن قرارات الآلات المستقلة في القتال، مما دفع الأمم المتحدة للمطالبة بتنظيم الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، ومع ذلك، تؤكد "سوارمر" أن قرار إطلاق النار يبقى بيد الإنسان.

سباق عالمي

تتسابق دول مثل الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، وروسيا لتطوير تقنيات أسراب الطائرات. الولايات المتحدة اختبرت أسرابًا منذ 2016، بينما استخدمت إسرائيل سربًا صغيرًا في غزة عام 2021، لكنها لم تستمر في الإعلان عنه.

ويؤكد زاك كالينبورن من كينجز كوليدج لندن أن الحفاظ على اتصال مستقر بين الطائرات يبقى تحدياً عالمياً، لكن أوكرانيا تبرز كرائدة بفضل استخدامها الروتيني لهذه التقنية في ساحة معقدة.

فيما يصف بوب تولاست من المعهد الملكي للخدمات المتحدة التقدم الأوكراني بأنه "مثير للإعجاب"، حتى لو لم يصل إلى مستوى السرب الكامل، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمنح أوكرانيا ميزة تكتيكية ضد روسيا، خاصة في استهداف البنية التحتية والجنود.