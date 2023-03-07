فضيحة فساد تطال الحزب الحاكم في إسبانيا

وتتّهم النيابة العامة النائب البالغ 60 عاما المعروف باسم "تيتو بيرني" بتلقي عمولات من رجال أعمال مقابل فوزهم بعقود أشغال عامة ومبالغ من صناديق أوروبية، أو استفادتهم من إعفاءات من عمليات التفتيش التي كانت تجرى إبان أزمة كوفيد-19.

وللاستفادة من المخطط، يُعتقد أن رجال الأعمال سدّدوا دفعة أولية بلغت خمسة آلاف يورو (5345 دولارا) لجمعية رياضية يرأسها فوينتس عبر "وسيط" هو رجل الأعمال أنطونيو نافارو.

ويعتقد أن رجال الأعمال استفادوا مقابل تسديدهم مبالغ إضافية تصل إلى 3500 يورو، من زيارات إلى مقر البرلمان أو من دعوات إلى حفلات نظّمت في نوادٍ ليلية وفنادق تم خلالها تعاطي الكوكايين.