منظمة: وصول ناقلة نفط إيرانية إلى فنزويلا

قالت منظمة "متحدون ضد إيران نووية" غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، إن ناقلة نفط إيرانية تحمل نحو مليوني برميل من الخام الخفيف وصلت هذا الأسبوع إلى المياه الفنزويلية.

ووسعت فنزويلا وإيران مؤخرا التعاون بينهما بشكل رئيسي من خلال عملية مقايضة توفر لشركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة النفط الخفيف لأغراض التكرير وسوائل تخفيف لإنتاج درجات من الخام قابلة للتصدير، وتزود شركة النفط الفنزويلية إيران في المقابل بالخام الثقيل والوقود.