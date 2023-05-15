روسيا تعلن مقتل اثنين من قادتها بعد هجوم أوكراني في باخموت

قالت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد إن اثنين من قادتها العسكريين قُتلا في شرق أوكرانيا مع معاودة كييف محاولة اختراق الدفاعات الروسية في مدينة باخموت المحاصرة.

وذكرت الوزارة في إفادة يومية أن فياتشيسلاف ماكاروف القائد بلواء البنادق الآلية الرابع ويفجيني بروفكو نائب قائد وحدة منفصلة قُتلا في أثناء محاولتهما صد الهجمات الأوكرانية.

وأضافت أن ماكاروف كان يقود القوات من خط المواجهة وأنه "مات بطلا متأثرا بإصابته بعدة شظايا".

ونادرا ما تعلن وزارة الدفاع عن مقتل قائد عسكري في إفادتها اليومية.

وصرحت الوزارة أيضا بأن القوات الأوكرانية شنت هجمات في شمال باخموت وجنوبها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لكنها لم تنجح في اختراق الدفاعات الروسية.

وقالت: "تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".