داعش يتبنى الهجمات في كرمان جنوب إيران

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء الخميس، مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت حشداً من الإيرانيين في محافظة كرمان جنوب شرق إيران يوم أمس الأربعاء.

وقال التنظيم في بيان له نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "عناصر التنظيم نفذا عمليتين انتحاريتين في كرمان"، مضيفاً "ضمن غزوة "واقتلوا حيث وجدتم"، مقتل وجرح أكثر من 300 شيعي مشرك في عمليتين انتحاريتين في إيران".

وأوضح البيان : بالأمس، توجه الشقيقان "عمر الموحد" و"سيف الله مجاهد" إلى تجمع كبير من الشيعة بجوار قبر زعيمهم القتيل "قاسم سليماني" في مدينة كرمان جنوب إيران وقاموا بتفجير أحزمتهما الناسفة في الحشد الذي قتل فيه أو جرح 300 شيعي".