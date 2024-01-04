داعش يتبنى الهجمات في كرمان جنوب إيران
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء الخميس، مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت حشداً من الإيرانيين في محافظة كرمان جنوب شرق إيران يوم أمس الأربعاء.
وقال التنظيم في بيان له نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "عناصر التنظيم نفذا عمليتين انتحاريتين في كرمان"، مضيفاً "ضمن غزوة "واقتلوا حيث وجدتم"، مقتل وجرح أكثر من 300 شيعي مشرك في عمليتين انتحاريتين في إيران".
وأوضح البيان : بالأمس، توجه الشقيقان "عمر الموحد" و"سيف الله مجاهد" إلى تجمع كبير من الشيعة بجوار قبر زعيمهم القتيل "قاسم سليماني" في مدينة كرمان جنوب إيران وقاموا بتفجير أحزمتهما الناسفة في الحشد الذي قتل فيه أو جرح 300 شيعي".
وفي وقت سابق، نفت الوكالة الرسمية الإيرانية، مساء الخميس، ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن تبني تنظيم داعش مسؤولية التفجيرين في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.
وقالت الوكالة في موقعها الرسمي إنه "خلافا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام، فإن تنظيم داعش لم يعلن حتى الآن تبنيه لهجوم "كرمان" الإرهابي".
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن "فحص الأدلة بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة" يظهر أن أحد الانفجارين في حفل الذكرى السنوية لقاسم سليماني كان "بالتأكيد نتيجة عمل انتحاري".
وبحسب المصدر الإيراني فإنه "على الأرجح أن الانفجار الثاني كان أيضًا عملية انتحارية".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود عيان، الأربعاء، بوقوع انفجارين كبيرين في مدينة كرمان وسط البلاد خلال الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأعلن وزير الداخلية اللواء أحمد وحيدي رئيس الطوارئ في إيران أن العدد النهائي لضحايا هذه الانفجارات هو 84 شخصا وعدد المصابين في هذا الحادث 284 شخصاً.