كوريا الجنوبية: بعض الدول تتجاهل سلوك كوريا الشمالية غير القانوني

قال لي جونغ سوب، وزير الدفاع الكوري الجنوبي، اليوم السبت، إن بعض الدول تتجاهل سلوك كوريا الشمالية، الذي وصفه بـ"غير القانوني".

وأضاف جونغ سوب خلال خطاب في أحد اجتماعات حوار شانجري-لا، أبرز القمم الأمنية الآسيوية، بدولة سنغافورة: "يحدث هذا ثغرات في العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كوريا الشمالية".

وتجاهلت الصين وروسيا أمس الجمعة مناشدة أمريكية إلى مجلس الأمن للتوحد في التنديد بكوريا الشمالية بسبب محاولة حديثة لإطلاق قمر صناعي، بل إنهما وجهتا اللوم لواشنطن على تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.