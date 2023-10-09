تعليق الرحلات بمطار هامبورغ الألماني بعد تهديد على طائرة قادمة من إيران

قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية إن مطار هامبورج علق الرحلات الجوية اليوم الاثنين بعد أن قامت الشرطة، بناء على تهديد أرسل عبر البريد الإلكتروني بشن هجوم، بتفتيش طائرة قادمة من طهران هبطت في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا.

ووصف المتحدث الإجراءات، التي شملت التحدث إلى الركاب، بأنها إجراء عادي يُتخذ عندما يتم تصنيف تهديد ما على أنه خطير، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث أنه من غير الممكن إقلاع أو هبوط أي طائرة لأن فرقة الإطفاء بالمطار تشارك في عملية البحث.

وحذر مطار هامبورج من احتمال تأخير الرحلات بسبب الإجراءات ولم يقدم تقديرا للموعد الذي يمكن أن تستأنف فيه الرحلات.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية أول من تحدث عن تحرك الشرطة للتعامل مع التهديد.

جاء ذلك في اليوم الأول من اجتماع خاص للحكومتين الألمانية والفرنسية في هامبورج بحضور المستشار أولاف شولتس والرئيس إيمانويل ماكرون.