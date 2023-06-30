تقرير أممي: الوضع الحقوقي في بورما "ينذر بالخطر"‎

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، من أن الوضع الإنساني والحقوقي في بورما تدهور "إلى مستوى ينذر بالخطر".

واتهمت المجلس العسكري بمفاقمة الوضع عبر تعمد منع إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية بعد إعصار "موكا"، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، بأن السلطات العسكرية الحاكمة في يانغون "تواصل إعلاء أهدافها الخاصة على أي اعتبار آخر".

وأضافت شمداساني: "تدهور الوضع العام الإنساني والحقوقي في بورما إلى مستوى ينذر بالخطر، وتفاقم بسبب استراتيجية العسكريين القائمة على منع إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها".