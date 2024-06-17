الناتو: نتأهب لنشر المزيد من الأسلحة النووية وإخراجها من المستودعات

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين، إن الحلف يجري محادثات لنشر المزيد من الأسلحة النووية وإخراجها من المستودعات ووضعها في حالة الاستعداد، وذلك في مواجهة تهديد متزايد من روسيا والصين، وفق رويترز.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة تليجراف البريطانية إن هناك مشاورات تجري بين الأعضاء لاستخدام الوضوح حول الترسانة النووية للحلف رادعا.

وأضاف "لن أخوض في تفاصيل تشغيلية حول عدد الرؤوس الحربية النووية التي يجب أن تكون جاهزة للتشغيل وتلك التي ينبغي تخزينها، لكننا بحاجة إلى التشاور بشأن هذه الجوانب. وهذا تحديدا ما نفعله".

وقال "الشفافية تساعد على إيصال الرسالة المباشرة بأننا، بالطبع، تحالف ذو قدرة نووية".