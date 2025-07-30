أكسيوس: ويتكوف يتوجه إلى إسرائيل لبحث أزمة غزة

من المتوقع أن يتوجه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل الأربعاء، لبحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الزيارة.

وبحسب مسؤول أمريكي، قد تشمل الزيارة أيضًا جولة إلى داخل قطاع غزة للاطلاع على أوضاع المدنيين، وزيارة مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وذلك في حال توفرت الظروف الأمنية الملائمة.

أخبار ذات علاقة طالبو المساعدات في مرمى النيران الإسرائيلية مجدداً

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لأكسيوس إن "الرئيس ترامب يريد أن يعرف بشكل مباشر طبيعة الوضع الإنساني في غزة، من أجل تحديد أفضل السبل لإيصال مزيد من المساعدات إلى المدنيين".

وتمثل هذه الزيارة الأولى لويتكوف إلى إسرائيل منذ ما يقرب من ستة أشهر، وتأتي في وقت تشهد فيه محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس جمودًا سياسيًا، بالتزامن مع ما وصفته المصادر بـ"كارثة إنسانية" تضرب قطاع غزة.