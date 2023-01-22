مسؤول بحكومة روحاني السابقة ينفي اعتقال أحد وزرائها لارتباطه بـ"أكبري"

نفى محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، الأحد، المعلومات التي تحدثت عن اعتقال أحد الوزراء في الحكومة السابقة بسبب ارتباطه بـ"علي رضا أكبري" الذي أعدمته طهران مؤخرًا بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا".

وقال واعظي في تصريح لموقع "مدارا" الإصلاحي: "لم يكن علي رضا أكبري له علاقة بأي من وزراء الحكومة السابقة".

واستطرد بالقول إن أكبري "كانت له علاقة محدودة بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي (علي شمخاني)، وهو أمر لا علاقة له بالحكومة".