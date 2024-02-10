"أخطأ في التعبير".. البيت الأبيض يعلق على تصريح بايدن بشأن السيسي

دافع البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن اعتبر في خطاب له أن عبد الفتاح السيسي هو رئيس المكسيك، بدلا من مصر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، إن بايدن "أخطأ في التعبير كما يفعل الكثير منا، وهذا يحدث فعلا".

والخميس، كان بايدن يتحدث في خطاب له عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأوضاع في غزة، وخلال الكلمة زل لسان بايدن قائلاً: "الرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي" بدلا من الرئيس المصري.