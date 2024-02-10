"أخطأ في التعبير".. البيت الأبيض يعلق على تصريح بايدن بشأن السيسي
دافع البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن اعتبر في خطاب له أن عبد الفتاح السيسي هو رئيس المكسيك، بدلا من مصر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، إن بايدن "أخطأ في التعبير كما يفعل الكثير منا، وهذا يحدث فعلا".
والخميس، كان بايدن يتحدث في خطاب له عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأوضاع في غزة، وخلال الكلمة زل لسان بايدن قائلاً: "الرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي" بدلا من الرئيس المصري.
وردا على سؤال بشأن الحادثة، ذكرت جان بيير أن بايدن "قدم إجابة مفصلة عن الديناميكيات المتداخلة في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى حديثه الذي ورد فيه الخطأ".
ولفتت إلى أن "الرئيس بايدن لديه علاقة مع رؤساء العالم منذ 40 عاما"، بحكم عضويته في الكونغرس وشغله منصب نائب الرئيس الأمريكي.
وتكررت في الآونة الأخيرة زلات اللسان للرئيس الأمريكي.
يأتي ذلك، رغم تأكيد بايدن أنه لا يعاني مشاكل في الذاكرة، في خطاب ألقاه بعيد صدور تقرير أعده مدعٍ خاص وصف فيه الرئيس الأمريكي بأنه "رجل مسن ذاكرته ضعيفة".
ويسعى بايدن، البالغ 81 عاما، إلى ولاية رئاسية ثانية.