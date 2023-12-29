بعد ساعات من إطلاقه.. موقع بوتين الانتخابي يتعرض لهجمات إلكترونية

أعلنت ألكسندرا سوفوروفا، السكرتيرة الإعلامية للمقر الانتخابي للمرشح الرئاسي الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تعرض الموقع الخاص في المقر، للعديد من الهجمات الإلكترونية، وذلك بهدف إخراجه من الخدمة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الهجمات.

وقالت "سوفوروفا" في إيجاز صحفي، "تم بعد ظهر اليوم إطلاق الموقع الإلكتروني للمرشح الرئاسي الروسي، فلاديمير بوتين، ومنذ بدء العمل تعرض الموقع للعديد من الهجمات الإلكترونية من الخارج"، لكن السكرتيرة لم تحدد مصدر الهجمات.