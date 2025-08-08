روسيا تعلن تدمير رادار إسرائيلي في أوكرانيا

قالت وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية، إن الجيش الروسي دمّر راداراً إسرائيلياً لكشف الأهداف الجوية، في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مطلع قوله، إن "الجيش الروسي تمكن على اتجاه سومي، من تدمير محطة رادار إسرائيلية الصنع من طراز RADA مخصصة لكشف الأهداف الجوية".

أخبار ذات علاقة أوكرانيا وروسيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة

وأضاف المصدر: "في قطاعي تيتكينسكي وغلوشكوفسكي على الجبهة، كشفت مجموعة استطلاع وجود تمركزين لأفراد ومعدات العدو، بالإضافة إلى رادار يستخدم لكشف الأهداف الجوية".

وتابع: "تم استخدام نيران المدفعية والمسيرات الجوية من طراز FPV لقصف هذه الأهداف، ما أسفر عن تدمير رادار إسرائيلي الصنع من طراز RADA".

يأتي ذلك، بالتزامن مع دعم دول غربية عديدة لأوكرانيا بالسلاح، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.