مقاتلات أمريكية ترافق طائرة بوتين خلال عودته من ألاسكا (فيديو)

رافقت مقاتلات أمريكية من طراز "إف-22" طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في طريقها من ألاسكا إلى روسيا، بحسب "سبوتنيك".

ونشر الكرملين مقطع فيديو عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، معلقًا عليه: "رافقت مقاتلات "إف-22" طائرة الرئيس الروسي في طريقها من ألاسكا إلى روسيا".

وغادرت طائرة الرئيس الروسي الرسمية، اليوم السبت، إنكوريدج بعد انتهاء قمة ألاسكا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لبيانات موقع "فلايت رادار 24"، أقلعت الطائرة من مطار "تيد ستيفنس" الدولي في إنكوريدج، حوالي الساعة 6:50 بتوقيت موسكو متجهةً إلى مطار "فنوكوفو" الروسي.

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي محادثات في ألاسكا، أمس الجمعة، والتقيا في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، واستمرت ساعتين و45 دقيقة.