يميل لمهاجمة إيران.. من هو وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد؟

من هو غالانت؟

يبلغ غالانت من العمر (64 عامًا)، وهو عسكري سابق وسياسي إسرائيلي، وتولى عددًا من المناصب الوزارية والعسكرية، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة حيفا، ومتزوج من ضابطة بسلاح البحرية، ولديه 3 أبناء.

والتحق وزير الدفاع الجديد بالجيش الإسرائيلي كمتطوع، وتحديدًا في الأسطول البحري الثالث عشر، وذلك العام 1976، حيث تدرج بالمناصب العسكرية، وانتقل العام 1990 للعمل كقائد للواء في الذراع البرية للجيش.

وعمل خلال خدمته العسكرية قائدًا لفرقة غزة وكان سكرتيرًا عسكريًا لرئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون، وفي نهاية العام 2005، تم تعيينه قائدًا للقيادة الجنوبية في الجيش، وكان في المنصب خلال الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر العام 2008.

ورُشّح غالانت أكثر من مرة ليكون رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي؛ إلا أن عددًا من القضايا والخلافات السياسية حالت دون حصوله على المنصب.