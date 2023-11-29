ما تأثير آلاف الأطنان من المتفجرات على البيئة في غزة؟
تُنذر آلاف الأطنان من المتفجرات التي أسقطتها الطائرات الإسرائيلية على المنازل والمربّعات السكنية في قطاع غزة، بكوارث كبيرة على البيئة في القطاع، وتُهدّد أكثر من مليوني فلسطيني بخطر الإصابة بالأمراض، علاوة على التأثير البيئي على المنطقة.
وأَلقى الجيش الإسرائيلي 40 ألف طن من المتفجرات على مناطق متفرقة من القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك مع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وحسب المكتب، فإن "المتفجّرات التي أسقطتها الطائرات الإسرائيلية على القطاع لم تُستخدم من قبل"، مشيرًا إلى أن الدمار الذي خلّفته الحرب يعكس رغبة إسرائيل في جعل غزة غير قابلة للحياة، على حدّ تعبيره.
وفي السياق، أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن "حصة الفرد الواحد بقطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية تتجاوز الـ10 كليو غرامات من المتفجرات"، لافتًا إلى أن ذلك يعد حصيلة قياسية من القنابل.
خطر بيئي كبير
ويقول أستاذ العلوم البيئية، عبد الفتاح عبد ربه، إن "المتفجرات التي أسقطتها إسرائيل على قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، تمثل خطرًا بيئيًّا كبيرًا سواء على القطاع أو المنطقة بأسرها، خاصة في ظل عدم معرفة طبيعة المواد المكوّنة لها".
وأوضح عبد ربه، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل تستخدم موادّ مجهولة في الصواريخ والقذائف التي تستخدمها بالقطاع، وهذا ما يفسّر القوة التدميرية لتلك الصواريخ وقدرتها على مسح مربعات سكنية وقتل أعداد كبيرة من السكان".
وبين أنه "ووفق رصد المختصين فإن طبيعة المتفجرات والروائح التي تصاحبها والغبار والأتربة يؤكد أن المواد المستخدمة غير معروفة، وربما تكون محرمة دوليًّا، خاصة وأن إسرائيل لها تاريخ في استخدام المواد المحرمة دوليًّا"، وفق قوله.
وأضاف عبد ربه: "نحن بحاجة ملحّة لاستقدام خبراء ومختصين دوليين من خارج غزة، من أجل أخذ العيّنات وإجراء البحوث اللازمة لنحدّد بدقة الأثر البيئي لتلك المواد سواء على القطاع أو على المنطقة، خاصة الأثر المناخي".
وحسب المختص البيئي، فإنه "ووفق التقديرات الأولية فإن الحرب في غزة ستؤثر بشكل سلبي للغاية على المناخ في منطقة الشرق الأوسط، وستكون عاملًا في زيادة معدّلات الاحتباس الحراري"، متابعًا: "الكميات ضخمة والمواد خطيرة للغاية".
وأكد عبد ربه، على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي حدًّا لاستخدام إسرائيل للقوّة المفرطة واستخدامها للأسلحة الخطيرة، والتي ستكون لها تأثيرات أيضًا على التربة والمياه نتيجة تسرّبها، وعلى القطاع البحري أيضًا.
حقل تجارب
من ناحيته، قال المختص في مجال البيئة، يونس المغير، إن "إسرائيل تتعامل مع قطاع غزة على اعتبار أنه حقل تجارب للمواد والمتفجرات التي تقوم بتصنيعها"، مشيرًا إلى أن العالم والمنطقة سيدفعان ثمن ذلك من الناحية البيئية.
وأوضح المغير، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "مختلف القطاعات البيئية في غزة باتت مدمرة، وأن الهواء أصبح غير صالح للاستنشاق في القطاع بسبب المتفجرات الإسرائيلية"، مبينًا أن مؤشرات الاحتباس الحراري في ارتفاع بسبب الحرب.
وأضاف: "إسرائيل استخدمت في السابق موادّ محرمة دوليًّا في غزة كالفسفور الأبيض ضد المناطق السكنية"، مبينًا أن ذلك يُعرّض المدنيين لمخاطر بيولوجية، ويمكن أن يؤدي لانتشار العديد من الأمراض وخاصة الجلدية منها.
وأشار المغير إلى أن "الحرب الإسرائيلية أدّت لتلوث الهواء والماء والتربة، خاصة وأن إسرائيل تستخدم بصواريخها الأسلحة الكيميائية والمشعّة والفسفور الأبيض"، مشددًا على أن ذلك يترتب عليه تراكم المواد الخطرة بالجو والتربة.
واستكمل: "قطاع غزة سيشهد بعد الحرب انتشار أمراض خطرة بالجهاز التنفسي، وارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، علاوة على أن ذلك سيؤدي إلى تغيرات كبيرة في المناخ، ويمثل تحديًا للجهود الدولية التي تعمل على الحدّ من الاحتباس الحراري".
وزاد بالقول: "على المجتمع الدولي حثّ إسرائيل على عدم استخدام الأسلحة المحرمة الدولية، ومراقبة استخدامها للمواد الخطرة"، مؤكدًا أن المختصين في مجال المناخ أمامهم مهمة صعبة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.