ما تأثير آلاف الأطنان من المتفجرات على البيئة في غزة؟

تُنذر آلاف الأطنان من المتفجرات التي أسقطتها الطائرات الإسرائيلية على المنازل والمربّعات السكنية في قطاع غزة، بكوارث كبيرة على البيئة في القطاع، وتُهدّد أكثر من مليوني فلسطيني بخطر الإصابة بالأمراض، علاوة على التأثير البيئي على المنطقة.

وأَلقى الجيش الإسرائيلي 40 ألف طن من المتفجرات على مناطق متفرقة من القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك مع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وحسب المكتب، فإن "المتفجّرات التي أسقطتها الطائرات الإسرائيلية على القطاع لم تُستخدم من قبل"، مشيرًا إلى أن الدمار الذي خلّفته الحرب يعكس رغبة إسرائيل في جعل غزة غير قابلة للحياة، على حدّ تعبيره.

وفي السياق، أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن "حصة الفرد الواحد بقطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية تتجاوز الـ10 كليو غرامات من المتفجرات"، لافتًا إلى أن ذلك يعد حصيلة قياسية من القنابل.

خطر بيئي كبير

ويقول أستاذ العلوم البيئية، عبد الفتاح عبد ربه، إن "المتفجرات التي أسقطتها إسرائيل على قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، تمثل خطرًا بيئيًّا كبيرًا سواء على القطاع أو المنطقة بأسرها، خاصة في ظل عدم معرفة طبيعة المواد المكوّنة لها".