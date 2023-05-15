موسكو: الأسلحة البريطانية لأوكرانيا ستسبب في "المزيد من الدمار"

حذّر الكرملين الإثنين، من أن شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا التي أعلنتها لندن قبل اجتماع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ستتسبب في "المزيد من الدمار".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحفيين، إن "بريطانيا تطمح لوضع نفسها في مقدّمة الدول التي تواصل إغراق أوكرانيا بالسلاح". وأضاف أن عمليات التسليم هذه "لن يكون لها تأثير كبير على مسار الصراع"، لكنها "ستتسبب في المزيد من الدمار".

وتابع بيسكوف "نحن ننظر إلى ذلك بسلبية".

وأعلنت المملكة المتحدة الإثنين، أنها ستسلم قريبا "مئات" الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية إلى أوكرانيا، قبل اجتماع في لندن بين سوناك وزيلينسكي.

وكانت بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي، تزويد كييف بصواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى.

وتأتي هذه الشحنات مع استعداد كييف منذ أشهر لهجوم مضاد يهدف إلى طرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلها.

في العام 2022، قدمت لندن 2,3 مليار جنيه إسترليني (2,65 مليار يورو) من المساعدات العسكرية إلى كييف، ووعدت الحكومة بالحفاظ على هذا المستوى من المساعدات هذا العام.