رئيس وزراء إسرائيل السابق: بوتين وعدني بـ"عدم قتل" زيلينسكي‎

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، الذي توسط بين روسيا وأوكرانيا في بداية الحرب لفترة وجيزة، أنه أخذ وعدا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بعدم قتل" نظيره الأوكراني فولوديميرزيلينسكي.

ولعب بينيت دور الوسيط في الأسابيع الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية وكان واحدا من القادة القلائل الذين اجتمعوا بالرئيس فلاديمير بوتين خلال الحرب في رحلته الوجيزة إلى موسكو في مارس/آذار الماضي.

وفي حين لم تنجح جهود وساطة بينيت في وقف إراقة الدماء المستمرة حتى اليوم، إلا أن تصريحاته الأخيرة خلال مقابلة نُشرت مساء السبت، سلطت الضوء على دبلوماسية الغرف الخلفية والجهود العاجلة التي كانت جارية لمحاولة إنهاء الصراع بسرعة في أيامه الأولى.

وفي المقابلة التي امتدت 5 ساعات، واشتملت على العديد من الموضوعات الأخرى، قال بينيت إنه "سأل بوتين عما إذا كان ينوي قتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وأضاف: "سألته ما هذا؟ هل تخطط لقتل زيلينسكي؟ فأجابني: لن أقتل زيلنسكي، ثم أكدت له أنه يجب أن يكون ذلك وعدا بأنه لن يقتل زيلينسكي، وكرر قائلا: أنا لن أقتل زيلينسكي".