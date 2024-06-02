مصدر إيراني يكشف لـ"إرم نيوز" الشخص الأوفر حظًّا لنيل ترشيح الإصلاحيين

كشف مصدر قيادي في التيار الإصلاحي الإيراني لـ"إرم نيوز"، الأحد، أن زعيم جبهة الإصلاح محمد خاتمي لم يحسم قراره بشأن موضوع دفع مرشح معين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، فيما رجّح المصدر أن إسحاق جهانغيري أو مسعود بزشكيان، هما الأوفر حظًّا لنيل ترشيح الإصلاحيين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "وفق آخر اجتماع عقدته جبهة الإصلاح الليلة الماضية لم يتم حسم موضوع دفع مرشح معين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة".

ووفق المصدر فإن "ترشيح محمد رضا عارف أو محمد صدر أصبح بعيدًا، ومن المرجح أن يذهب التيار الإصلاحي إلى دعم أحد المرشحين إمّا إسحاق جهانغيري وإمّا مسعود بزشكيان".

وقد ترشح مسعود بزشكيان يوم أمس السبت، وقدم أوراق ترشحه للانتخابات إلى لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية بطهران.

ولم يعلن إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني رسميًّا بعد ترشحه، إلا أن مصدرًا أفاد في وقت سابق لـ"إرم نيوز"، بأنه "سوف يترشح هذا اليوم".

وحتى الآن ترشح عدد من قيادات التيار الإصلاحي للانتخابات الرئاسية من بينهم مسعود بزشكيان ومصطفى كواكبيان وكذلك النائب الأسبق محمود صادقي، كما ترشح محمد شريعتمداري السياسي الإصلاحي اليوم.