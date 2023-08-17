بوتين يبحث مع رئيسي إمكانية انضمام إيران إلى"بريكس"
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، ناقشا خلالها التعاون الثنائي وعضوية إيران في منظمة شنغهاي وانضمامها لبريكس.
وجاء في بيان الكرملين "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الإسلامية في ايران إبراهيم رئيسي. ونوقشت قضايا توسيع التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية، بما في ذلك مشاركة إيران كعضو كامل العضوية في شنغهاي، فضلا عن سعي إيران إلى الانضمام لبريكس".
وأضاف البيان" قائدا البلدين أعربا عن ارتياحهما للمستوى العالي الذي تحققه العلاقات الروسية الإيرانية"، لافتًا إلى أن الطرفين أكدا "مواصلة تنمية العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئية".
وأعرب بوتين خلال الاتصال عن تعازيه لرئيسي بعد الهجوم، الذي استهدف مزارا شيعيا في مدينة شيراز في الـ13 من شهر آب/أغسطس الجاري.
ومن المقرر أن تبحث مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة، والتي تضم في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، خلال قمة تستضيفها جنوب إفريقيا الشهر المقبل إمكانية التوسع.