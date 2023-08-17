بوتين يبحث مع رئيسي إمكانية انضمام إيران إلى"بريكس"

وأضاف البيان" قائدا البلدين أعربا عن ارتياحهما للمستوى العالي الذي تحققه العلاقات الروسية الإيرانية"، لافتًا إلى أن الطرفين أكدا "مواصلة تنمية العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئية".

وأعرب بوتين خلال الاتصال عن تعازيه لرئيسي بعد الهجوم، الذي استهدف مزارا شيعيا في مدينة شيراز في الـ13 من شهر آب/أغسطس الجاري.