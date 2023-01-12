تقرير للحكومة الألمانية يحذر من تفشي العنصرية مع ازدياد الأجانب

وأشارت السياسية الألمانية، وهي نائبة في البوندستاغ (البرلمان) إلى أن مواجهة هذا الأمر يتطلب الدعم المالي لمبادرات حماية الضحايا وتقديم المشورة لهم.

ورصدت الحكومة الألمانية ميزانية في هذا العام تقدر بنحو 10 ملايين يورو لتحقيق هذا الهدف.

ورأى التقرير أن "التنوع صار حقيقة منذ أمد طويل في ألمانيا، لكنه يجب أن يتحول لأمر طبيعي في العديد من المجالات"؛ ما يعني بحسب العبلي رادوفان، ضرورة وجود فرص متساوية للجميع في مختلف قطاعات المجتمع وأيضا إنشاء المزيد من مكاتب الشكاوى المستقلة التي يمكن أن يلجأ إليها من يمر بتجربة عنصرية.

وكمثال على "العنصرية غير المباشرة"، يشير التقرير إلى إعلانات التوظيف التي تشترط إجادة المتقدم للألمانية بمستوى اللغة الأم حتى وإن لم يكن هذا ضروريا للوظيفة المطلوب شغلها.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذا الشرط يستبعد بشكل ما المهاجرين.

وأشارت مفوضة الاندماج إلى أن الشكاوى المتزايدة من المنحدرين من خلفيات مهاجرة بشأن تعرضهم للتفتيش بشكل مستمر لأسباب غير واضحة ،السينتي والروما، هو ظاهرة تحتاج للمزيد من الدراسات.

وبينت دراسة أجريت في أيار/ مايو الماضي، أن 45% من سكان ألمانيا شاهدوا مرة واحدة بشكل شخصي حوادث عنصرية، في حين قال نحو 22% إنهم تعرضوا شخصيا لحوادث عنصرية.

واللافت في الدراسة أن نسبة 90% ممن شملتهم الدراسة وافقوا على مقولة إن "ألمانيا فيها عنصرية".