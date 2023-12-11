بحضور بوتين.. غواصات نووية "خارقة" تدخل الخدمة في الجيش الروسي‎

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم وضع الأعلام العسكرية الخاصة بالقوات البحرية الروسية على غواصات نووية روسية جديدة من الجيل الرابع، ستدخل الخدمة قريبًا، ضمن أسطول المحيط الهادئ.

وقال بوتين في كلمة له أثناء المراسم: "إننا نقوم باستمرار بتجهيز البحرية بأحدث المعدات والأسلحة، واسمحوا لي أن أؤكد أننا نعمل على زيادة الإنتاج التسلسلي".

وأشار إلى أن غواصة "ألكسندر الثالث" هي بالفعل السفينة السابعة في سلسلة الغواصات المزودة بالصواريخ الإستراتيجية، فيما تعد "كراسنويارسك" الغواصة الرابعة النووية متعددة الأغراض من فئة "ياسن".