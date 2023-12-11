بحضور بوتين.. غواصات نووية "خارقة" تدخل الخدمة في الجيش الروسي
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم وضع الأعلام العسكرية الخاصة بالقوات البحرية الروسية على غواصات نووية روسية جديدة من الجيل الرابع، ستدخل الخدمة قريبًا، ضمن أسطول المحيط الهادئ.
وقال بوتين في كلمة له أثناء المراسم: "إننا نقوم باستمرار بتجهيز البحرية بأحدث المعدات والأسلحة، واسمحوا لي أن أؤكد أننا نعمل على زيادة الإنتاج التسلسلي".
وأشار إلى أن غواصة "ألكسندر الثالث" هي بالفعل السفينة السابعة في سلسلة الغواصات المزودة بالصواريخ الإستراتيجية، فيما تعد "كراسنويارسك" الغواصة الرابعة النووية متعددة الأغراض من فئة "ياسن".
وتابع بوتين: "سننفذ بالتأكيد جميع خططنا لبناء الغواصات والسفن، وسنعزز كميًا الاستعداد القتالي للبحرية الروسية، وقوتنا البحرية في القطب الشمالي والشرق الأقصى والبحر الأسود وبحر البلطيق وبحر قزوين، وفي أهم المناطق الإستراتيجية بمحيطات العالم".
وتم تجهيز الغواصات الجديدة بصواريخ وطوربيدات ونظام ملاحة متطور، وتتميز بقدرة عالية على المناورة والتخفي.
وكان الرئيس الروسي قد اقترح في عام 2014 إنتاج غواصات حديثة متطورة، وبقدرات خارقة، وأن تكون تحت اسم الإمبراطور "ألكسندر الثالث".
وعلى هامش المراسم، زار بوتين الفرقاطة "الأميرال كاساتونوف"، وكتب ملاحظة لقيادة الفرقاطة داخل قمرة القيادة، يقول فيها: "مع هؤلاء البحارة، ومع مثل هذه السفن، ومع مثل هذه الأسلحة، ستشعر روسيا بالأمان".