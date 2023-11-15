الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يتجاوز 22 مرة الحد المسموح

أورد تقرير سرّي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن إيران زادت بشكل واضح، في الأشهر الأخيرة، مخزونها من اليورانيوم المخصب، مواصلة تصعيدها النووي رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.

وجاء في التقرير أن المخزون بات، في 28 تشرين الأول/أكتوبر، 4,486,8 كلغ مقابل 3,795,5 كلغ، منتصف آب/أغسطس، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي 2015 ، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها.