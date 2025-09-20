البيت الأبيض يؤكد هيمنة الأمريكيين على إدارة "تيك توك" في الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض، السبت، أن المفاوضات الجارية مع بكين تنصّ على أن يكون ستة من أصل سبعة أعضاء في مجلس إدارة منصة "تيك توك" بالولايات المتحدة من الجنسية الأمريكية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة "فوكس نيوز": "ستكون تيك توك في الولايات المتحدة مملوكة في غالبيتها لأمريكيين. وسيتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، ستة منهم أمريكيون".

وأشارت إلى أن "أوراكل، إحدى أفضل شركات التكنولوجيا الأمريكية، ستشرف على البيانات والخصوصية، وبالتالي ستسيطر الولايات المتحدة على الخوارزميات".

وأضافت المتحدثة أنه "تم الاتفاق على جميع هذه البنود" بين الطرفين، والتي تنتظر "وضع اللمسات الأخيرة عليها" و "أتوقع أن يحدث ذلك في الأيام المقبلة".

وبعد محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع اتفاق بشأن تيك توك أصبح الآن "مجرد إجراء شكلي".

ولم تعلن بكين بعد المحادثة بين الزعيمين أي تفاصيل بهذا الصدد.

إلا أن شي دعا، من جانبه، واشنطن إلى "توفير بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة"، بحسب ما نقلت عنه قناة سي سي تي في ووكالة أنباء الصين الجديدة الرسميتان.

وتشكل منصة تيك توك محور نزاع بين البلدين منذ أشهر. وطالبت واشنطن ببيعها لمالك غير صيني بحلول 17 أيلول/سبتمبر تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.

ومدّد ترامب الموعد النهائي المحدد لعملية بيع التطبيق ثلاث مرات.

وتتطلب عملية البيع موافقة شركة بايت دانس مالكة المنصة والسلطات الصينية.

وبموجب قانون أقره الكونغرس في العام 2024، يواجه تطبيق تيك توك خطر الحظر في الولايات المتحدة ما لم تتنازل شركته الأم الصينية "بايت دانس" عن ملكيتها له.

ويهدف القانون إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة أو التأثير على الرأي العام الأمريكي من خلال خوارزميات المنصة على الرغم من عدم تقديم واشنطن أي دليل لتبرير هذه المخاوف.

وشهدت التوترات التجارية بين بكين وواشنطن تقلبات كثيرة في العام 2025، مع قيام كلا البلدين بزيادة الرسوم الجمركية مرارا.