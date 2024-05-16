موقوف منذ 2016.. السجن 42 عاما للزعيم الكردي دميرتاش

قضت محكمة تركية بسجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش 42 عامًا، على خلفية تظاهرات عنيفة اندلعت العام 2014، تنديدًا بحصار تنظيم "داعش" لمدينة كوباني، شمال سوريا، وفقًا لما ذكره الإعلام التركي، اليوم الخميس.

وصلاح الدين دميرتاش، الذي يبلغ من العمر 51 عامًا، المسجون منذُ العام 2016، وسبق أن تنافس مرتين في الانتخابات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، مدان بعشرات الجرائم بما في ذلك تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وحكمت المحكمة في سينجان على مشارف العاصمة أنقرة كذلك على الرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغين يوكسيكداغ بالسجن 30 عامًا و3 أشهر، حسبما أفادت قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة، ومنظمة "دراسات الإعلام والقانون" (MLSA).