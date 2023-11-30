السلطات الإيرانية تعيد توقيف مغني الراب توماج صالحي

أعادت السلطات الإيرانية توقيف مغني الراب توماج صالحي، وفق ما أفاد محاميه، بعد أقل من أسبوعين من الإفراج عنه بكفالة بعد عام خلف القضبان لدعمه الحركة الاحتجاجية التي أعقبت وفاة مهسا أميني العام الماضي.

وقال المحامي أمير رئيسيان لوكالة فرانس برس الخميس "تمّ توقيف موكلي مجددا اليوم".

وأكدت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية توقيف صالحي، موضحة أن ذلك تمّ على خلفية "نشر أكاذيب وإثارة اضطراب الرأي العام من خلال نشر تعليقات خاطئة على شبكة الإنترنت".

وكان المغني نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، شريط فيديو يشكر فيه كل من تضامن معه أثناء توقيفه الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2022، إلى حين الإفراج عنه في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

والمغني البالغ من العمر 32 عاماً، محكوم بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة "الإفساد في الأرض".