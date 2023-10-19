جنرال أمريكي يجتمع مع السيسي لبحث كيفية إدخال المساعدات لغزة‎

تركزت مباحثات أجراها قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على كيفية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

جاءت المحادثات خلال زيارة غير معلنة أجراها أكبر جنرال يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى القاهرة، اليوم الخميس.

وذكر بيان لمكتب السيسي أن المحادثات تناولت بشكل خاص "التطورات في قطاع غزة"، مشددا على أن إيصال المساعدات "أولوية قصوى" في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

وأضاف البيان أن السيسي "استعرض جهود مصر لخفض التصعيد، مؤكدا ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة".