جنرال أمريكي يجتمع مع السيسي لبحث كيفية إدخال المساعدات لغزة
تركزت مباحثات أجراها قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على كيفية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
جاءت المحادثات خلال زيارة غير معلنة أجراها أكبر جنرال يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى القاهرة، اليوم الخميس.
وذكر بيان لمكتب السيسي أن المحادثات تناولت بشكل خاص "التطورات في قطاع غزة"، مشددا على أن إيصال المساعدات "أولوية قصوى" في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وأضاف البيان أن السيسي "استعرض جهود مصر لخفض التصعيد، مؤكدا ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة".
وقال مصدران أمنيان مصريان إن أكثر من 100 شاحنة تنتظر بالقرب من الجانب المصري لمعبر رفح، اليوم الخميس، لكن من غير المتوقع دخول المساعدات قبل يوم غد الجمعة. وهناك المزيد من المساعدات عالقة في مدينة العريش المصرية الواقعة على بعد 45 كيلومترا من رفح.
وتشعر مصر بقلق من فكرة أن القصف الإسرائيلي غير المسبوق والحصار المشدد على غزة يمكن أن يجبرا سكانها على التوجه جنوبا، وقالت إنها لن تسمح بأي نزوح جماعي جديد للفلسطينيين.