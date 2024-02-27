ماكرون يعلن إنشاء تحالف لتزويد أوكرانيا بصواريخ‎ متعددة المدى

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أنّ حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفاً لتزويد كييف بصواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا.

وقال ماكرون، في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، إنه تقرر "إنشاء تحالف لتوجيه ضربات في العمق وبالتالي لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى".

وأوضح ماكرون، بعد استضافة نحو 20 دولة متحالفة مع أوكرانيا، أنه "لا يوجد إجماع بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن الأمر غير مستبعد".

وأوضح أنه "لا يوجد إجماع في هذه المرحلة بشأن إرسال قوات على الأرض، ولا يمكن استبعاد أي شيء، سنقوم بكل شيء يجب علينا القيام به حتى لا تفوز روسيا".

وشدد الرئيس الفرنسي على أن هزيمة روسيا "ضرورية" لضمان أمن الأوروبيين، بعيداً عن ميدان المعركة في أوكرانيا. وقال: "نحن مقتنعون بأن هزيمة روسيا ضرورية للأمن والاستقرار في أوروبا".