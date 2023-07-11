مصادر: نتنياهو يدرس تأجيل المصادقة على التعديلات القضائية

قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الأخير يدرس تأجيل المصادقة النهائية على التشريعات القانونية الخاصة بالتعديلات القضائية بسبب التوترات الأمنية.

يأتي ذلك في ظل تصعيد المعارضة الإسرائيلية من احتجاجاتها ضد خطة نتنياهو لإقرار التعديلات.

وتواصلت في مناطق مختلفة من إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الاحتجاجات على خطة الحكومة الإسرائيلية للتعديلات القضائية، والحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى ليلة أمس على مشروع القانون الذي يقلص ذريعة "عدم المعقولية".

وكانت المعارضة الإسرائيلية دعت أمس الاثنين في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه، إلى توسيع وتصعيد الاحتجاجات في البلاد لتشمل إغلاقات في الطرق وتعطيل بعض مؤسسات الدولة.