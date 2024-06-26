باكستان.. اعتقال اثنين من كبار قادة طالبان
ألقت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الأربعاء، القبض على اثنين من القادة الرئيسيين لحركة طالبان الباكستانية.
ومن جانبه هنأ وزير داخلية إقليم بلوشستان، ضياء الله لانجاو، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، قوات الأمن على "إنقاذ البلاد من هجمات محتملة كبيرة" من خلال اعتقال المسلحيْن، اللذين وصفهما بأنهما القائد نصر الله، والقائد إدريس.
وقال لانجاو، إن الاعتقالات، التي ينظر إليها على أنها دفعة كبيرة للحكومة الباكستانية، كانت جزءا من "عملية استخباراتية متطورة".
وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع إطلاق حملة على مستوى البلاد ضد المتمردين.
وجاءت الاعتقالات خلال تصاعد الهجمات التي تشنها حركة طالبان الباكستانية، وهي مجموعة منفصلة ولكنها متحالفة مع حركة طالبان الأفغانية، التي استولت على السلطة في أفغانستان المجاورة في عام 2021 بينما كانت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في المراحل النهائية من انسحابها من البلاد.