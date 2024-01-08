مقتل 5 من أفراد الشرطة بانفجار في باكستان

قُتل 5 شرطيين باكستانيين على الأقل، في انفجار استهدف فريق تلقيح ضد شلل الأطفال بشمال غرب البلاد، صباح اليوم الاثنين، حسب مسؤولين.

وقال مسؤول إداري كبير في منطقة باجور أنور الحق، لوكالة فرانس برس إن "شاحنة للشرطة تقل قرابة 25 شرطيا من حملة مكافحة شلل الأطفال استُهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع".

وأضاف المسؤول في الشرطة، إن 20 آخرين ـ على الأقل ـ جُرحوا في الانفجار.

ووقع الانفجار في ماموند بمنطقة باجور الحدودية المتاخمة لأفغانستان، حيث تتصاعد الهجمات المسلحة منذ سيطرة طالبان على كابول في 2021.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسلحين إسلاميين ولا سيما من حركة طالبان الباكستانية، قَتلوا عشرات من أفراد فرق التلقيح ضد شلل الأطفال ومرافقيهم الأمنيين في السابق.

وباكستان وأفغانستان المجاورة هما الدولتان الوحيدتان اللتان لا يزال شلل الأطفال مستوطنا فيهما.

وقُتل عشرات العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال ومسؤولي الأمن الذين يحرسونهم منذ العام 2012، على أيدي متشددين يزعمون أن "برامج التطعيم جزء من مؤامرة غربية لتعقيم المسلمين"، فيما تفيد نظرية مؤامرة أخرى بأن اللقاحات "تحوي دهون الخنازير".

وتنامت المعارضة الإسلامية لحملات التطعيم بعدما نظمت وكالة الاستخبارات المركزية حملة تلقيح وهمية للمساعدة في تعقب زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد الباكستانية.