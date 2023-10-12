صحيفة عبرية: حزب الله قد يشن حربًا استباقية إذا بدأت إسرائيل هجومًا بريًّا على غزة

دعت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إلى تغيير النهج الإسرائيلي إزاء ميليشيا حزب الله اللبناني، وبيَّنت أن ثمة حاجة مُلحة لتغيير التكتيكات القائمة على انتظار إطلاق الصواريخ من قبل الميليشيا قبل الرد عليها.

وأشارت إلى أن الظروف الراهنة تحتم امتلاك زمام المبادرة والتعامل بحزم "قبل فوات الأوان".

ورصدت الصحيفة الصورة الحالية التي رأت أنها تنذر بخطر اندلاع صراع واسع النطاق إلى حد الحرب على الجبهة الشمالية الإسرائيلية، لا سيما منذ بدء الحرب مع "حماس" في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن الأحداث تتفاقم على طول خط النزاع على الحدود اللبنانية، وتشهد المنطقة إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ضد القوات الإسرائيلية، إضافة إلى عمليات التسلل.

واضطر الآلاف من سكان مستوطنات شمال إسرائيل إلى دخول الملاجئ المحصنة أمس، عقب إطلاق تحذيرات بشأن تسلل طائرات مُسيرة من اتجاه الحدود الجنوبية للبنان، وسط حالة من الهلع الشديد، ولكن تبين في النهاية أن الحديث يجري عن إنذار كاذب.