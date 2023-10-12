صحيفة عبرية: حزب الله قد يشن حربًا استباقية إذا بدأت إسرائيل هجومًا بريًّا على غزة

صحيفة عبرية: حزب الله قد يشن حربًا استباقية إذا بدأت إسرائيل هجومًا بريًّا على غزة
دعت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إلى تغيير النهج الإسرائيلي إزاء ميليشيا حزب الله اللبناني، وبيَّنت أن ثمة حاجة مُلحة لتغيير التكتيكات القائمة على انتظار إطلاق الصواريخ من قبل الميليشيا قبل الرد عليها.
وأشارت إلى أن الظروف الراهنة تحتم امتلاك زمام المبادرة والتعامل بحزم "قبل فوات الأوان".
ورصدت الصحيفة الصورة الحالية التي رأت أنها تنذر بخطر اندلاع صراع واسع النطاق إلى حد الحرب على الجبهة الشمالية الإسرائيلية، لا سيما منذ بدء الحرب مع "حماس" في قطاع غزة.
وبحسب الصحيفة، فإن الأحداث تتفاقم على طول خط النزاع على الحدود اللبنانية، وتشهد المنطقة إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ضد القوات الإسرائيلية، إضافة إلى عمليات التسلل.
واضطر الآلاف من سكان مستوطنات شمال إسرائيل إلى دخول الملاجئ المحصنة أمس، عقب إطلاق تحذيرات بشأن تسلل طائرات مُسيرة من اتجاه الحدود الجنوبية للبنان، وسط حالة من الهلع الشديد، ولكن تبين في النهاية أن الحديث يجري عن إنذار كاذب.
تجنب الحرب
الصحيفة نبهت إلى أن الحرب الدائرة في قطاع غزة ومئات القتلى والمخطوفين الإسرائيليين خلال الأيام الأخيرة، تعني أن إسرائيل تفضل تجنب حرب مع ميليشيا حزب الله، وقالت: "إن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل وترغب فيه هو المواجهة مع حزب الله".
وذهبت إلى أن تلك الحالة لا تعني أن إسرائيل لا تقف أمام منحنى خطير للغاية عند الحدود الشمالية، مُذكرة بالتصعيد الذي تبع اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ونقله إلى قطاع غزة، في 25 حزيران/ يونيو 2006، ثم اختطاف الجنديين، إيهود غولدفاسر وإلداد ريغيف، في الـ12 من تموز/ يوليو، بواسطة عناصر "حزب الله"، وهي العملية التي انتهت بحرب لبنان الثانية 2006.
وبحسب الصحيفة العبرية، ثمة انطباع سائد في الشارع الإسرائيلي بأن الحرب مع ميليشيا حزب الله لن تكون شيئًا مقارنة بما يحدث الآن في قطاع غزة، ورأت في المقابل أن المواجهة مع "حزب الله" ستكون عملية مختلفة تمامًا، وقد تواجه إسرائيل الحرب الأكثر تعقيدًا والأطول في تاريخها.
وعلى خلاف الحديث المستمر في الجيش الإسرائيلي عن استعداده للعمل على جبهات متعددة في آن واحد، تقول الصحيفة إن القيادة الإسرائيلية "تبذل أقصى جهدها خلال الأيام الأخيرة من أجل الفصل بين جبهة حزب الله وجبهة حماس، وتفضل العمل بتكتيك رد الفعل المدروس".
وأشارت إلى انتقادات موجهة ضد هذا الأسلوب، إذ يرى البعض أنه "مدروس أكثر من اللازم" في وقت تواجه فيه إسرائيل ما تقول إنها استفزازات خطيرة حدثت خلال الأيام القليلة الماضية.
خيوط العنكبوت
الصحيفة وصفت أسلوب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بأنه "يشد الحبل بقوة"، وأن هذا الأسلوب ربما ينبع من قناعته بأن هذا هو الوقت المناسب لاستفزاز إسرائيل وتحديها، ورأت أن تلك السياسة "قد تنفلت لتطور الأحداث نحو ديناميكيات أخرى".
ولم تستبعد أن يقرر نصر الله أيضًا شن حرب استباقية، وبخاصة إذا بدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية برية في قطاع غزة، ودفع بقوات كبيرة للانتشار في القطاع.
وتستند هذه الفرضية على أساس احتمال وجود رغبة لدى الأمين العام للميليشيا اللبنانية في إثبات صحة نظريته "خيوط العنكبوت"، القائمة على أساس ضرب إسرائيل بينما هي منهكة، بعد أن تعرضت لأسوأ ضربة في تاريخها، على حد قول الصحيفة.
وفي المقابل، ترى أن السيناريو الآخر هو أن يكون نصر الله على دراية بمدى قوة إسرائيل وحقيقة أنها لم تعد تملك ما تخسره، ومن ثم فإن "الضراوة التي ستظهرها ستشكل ضربة قاضية بالنسبة للبنان".
إنذار كاذب
وكان الآلاف من سكان شمال إسرائيل قد فروا من منازلهم، مساء أمس الأربعاء، إلى الملاجئ المحصنة، عقب تقارير بشأن هجوم واسع النطاق بمُسيرات "حزب الله" القادمة من جنوب لبنان، تلاها إطلاق صافرات الإنذار، وبعد دقائق انطلقت الصافرات مرة أخرى عقب أنباء عن عمليات تسلل.
وأبلغ الجيش الإسرائيلي سكان البلدات الحدودية في منطقة الجليل ومرتفعات الجولان وحيفا بضرورة التوجه إلى الملاجئ حتى إشعار آخر.
وتبين بعد ذلك أن هذا التحذير كاذب وأن خطأ حدث أدى إلى حالة الهلع التي أعقبت إطلاق الصافرات. وتعهد الجيش بفتح تحقيق.
وأعلن حزب الله، الأحد الماضي، مسؤوليته عن استهداف ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا بالصواريخ والمدفعية، في هجوم استهدف موقع الرادار وموقع "زبدين" وموقع "رويسات العلم"، حسب بيان للحزب.
ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، تحذيرًا شديد اللهجة إلى "حزب الله" بشأن هجومه على إسرائيل. وقال بايدن، بحسب وسائل إعلام: "إلى جميع المنظمات في المنطقة التي تفكر في مهاجمة إسرائيل... لا تفعلوا ذلك".
المصدر: صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية