عبد اللهيان: لا يمكن ضمان السيطرة على الوضع إذا غزت إسرائيل غزة‎

نبّه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأحد، من الدوحة إلى أن "لا أحد" يمكنه "ضمان السيطرة على الوضع" إذا شنت إسرائيل هجومًا بريًّا على قطاع غزة.

ويزور الوزير الإيراني قطر في إطار جولة إقليمية شملت أيضًا العراق ولبنان وسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني استقبل عبد اللهيان وبحث معه "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

وتدعم إيران ماليًّا وعسكريًّا حركة حماس التي شنت هجومًا واسع النطاق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة.

وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلها بيان للخارجية الإيرانية: "إذا تواصلت هجمات النظام الصهيوني على السكان العزل في غزة، فلا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع".