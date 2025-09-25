بزشكيان: مسار تعزيز العلاقات مع "الترويكا" لم يحقق النتائج المرجوة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن عملية تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية لم تسر كما كان مخططًا لها حتى اليوم، مشيرًا إلى جهود الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية "سناب باك" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات.

وخلال لقائه مع رئيس فنلندا ألكسندر ستاب، يوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد بزشكيان أنه يسعى دائمًا إلى تعزيز التماسك داخل إيران وتوسيع التعاون مع العالم، مضيفًا: "إيران لا تنوي صنع أسلحة نووية، وبالتالي لا نمانع الشفافية في هذا الصدد"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع :"نظرًا لتجربة الولايات المتحدة والدول الأوروبية في انتهاك التزاماتها، بالإضافة إلى الهجوم العسكري على إيران في خضم المفاوضات، هناك انعدام ثقة بالغرب، لكننا نعتقد أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتغلب على انعدام الثقة هذا".

وأكد بزشكيان أن تعزيز التعددية وتجنب الأحادية هو الحل الأمثل لتحسين مستوى التفاعلات الدولية، مشددا على ضرورة أن تتحمل المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، مسؤولياتها في إرساء السلام والاستقرار.