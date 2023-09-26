الخارجية الأمريكية: لا يوجد قرار نهائي بشأن الإعفاء من التأشيرة لإسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن لم يتخذا قرارًا نهائيًّا بعد، بشأن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة.

وأضاف المتحدث أن "وزير الأمن الداخلي بالتشاور مع وزير الخارجية، سيتخذان قرارًا في الأيام المقبلة"، وفقًا لما ذكره موقع "واللا" العبري اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الاثنين إنها تتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع قبولها في برنامج يسمح للمواطنين الإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة دون تأشيرة اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية رفيعة المستوى فإن بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يأتي في إطار تقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن تعلن الولايات المتحدة انضمام إسرائيل إلى البرنامج في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن "انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة يعد إنجازًا دبلوماسيًّا وأخبارًا جيدة لجميع المواطنين الإسرائيليين".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يعلن وزير الأمن الداخلي انضمام إسرائيل يوم الخميس المقبل إلى برنامج الإعفاء.

ومن المتوقع في اليوم السابق للإعلان أن يوقع وزير الخارجية على رسالة يوصي فيها بإدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة في ضوء حقيقة أن إسرائيل استوفت جميع الشروط المهنية.