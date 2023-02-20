تقرير: إسرائيل "لم تتفاجأ" باستهداف ناقلتها.. وإيران تتبع سياسة "العين بالعين"

أكد تقرير عبري، أن إيران تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط إسرائيلية في مياه الخليج العربي، مشيراً إلى أنه "لم يفاجئ" تل أبيب.

وتعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة "زودياك" المملوكة جزئياً للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، لهجوم مؤخراً من قبل سفن وطائرات مسيرة، في مياه الخليج.

واتهمت إسرائيل إيران بشكل مباشر، بالوقوف خلف الهجوم، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أمس الأحد: "الأسبوع الماضي هاجمت إيران مجددًا ناقلة نفط في الخليج العربي، وأضرت بحرية الملاحة الدولية".

لكن إيران نفت ضلوعها في الهجوم، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين: "نرفض ادعاء النظام الإسرائيلي بشأن هجوم إيران على ناقلة النفط.. هذا النظام معتاد على توجيه اتهامات".

هجوم متوقع

واعتبر تقرير نشره موقع "نيوز 1" العبري، أن الهجوم على الناقلة الإسرائيلية، هو "رد إيراني مباشر" على الهجوم المنسوب لإسرائيل ضد المجمع العسكري في أصفهان، في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأشار إلى أن "الهجوم على ناقلة كامبو سكوير التي أبحرت تحت علم ليبيريا، تم قبل أسبوع باستخدام طائرة بدون طيار من طراز شاهد 136، وهي نفس نوع الطائرات المسيرة التي زودت إيران روسيا بها في الحرب بأوكرانيا".

وأضاف أن "الرد العسكري الإيراني كان متوقعاً ولم يفاجئ إسرائيل، فقد اختار الإيرانيون الرد على الجبهة البحرية، لأنهم يقدرون أنهم أقوى من إسرائيل في المنطقة البحرية، وأن إسرائيل ليس لديها رد عسكري كاف للتعامل معهم في هذا الشأن".