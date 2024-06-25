ماكرون يحذر من خطر نشوب "حرب أهلية" في فرنسا

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، من خطر نشوب حرب أهلية في فرنسا، حال فوز اليمين المتطرف أو حتى أقصى اليسار في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة هذا الشهر.

وقال ماكرون، إن "حزب (فرنسا لا تنحني) اليساري المتطرف وحزب (التجمع الوطني) اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان اتبعا سياسات مثيرة للانقسام وأججا التوترات في البلاد.

وأضاف، خلال مداخلة له عبر أحد برامج البودكاست الإذاعية، أن "اليمين المتطرف يدفع الناس نحو الحرب الأهلية واليسار المتطرف بقيادة جان لوك ميلينشون يشجع شكلاً من أشكال الانقسام لأغراض الانتخابات والذي يشجع أيضاً على الحرب الأهلية".