روسيا تسقط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في جنوب وغرب أراضيها
قالت روسيا، صباح اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي سمولينسك في غرب البلاد وكراسنودار في الجنوب.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة كراسنودار الساعة الـ0500 تقريبًا بتوقيت غرينتش، وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة سمولينسك الساعة الـ0600 بتوقيت غرينتش، بحسب رويترز.
وكانت روسيا أعلنت، أمس السبت، إسقاط الدفاعات الجوية 9 قذائف من نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراجان" الأوكراني، في سماء منطقة بيلجورود جنوب غربي البلاد، على الحدود مع أوكرانيا.
وتتعرض بيلجورود، التي تقع على الحدود مع منطقة خاركيف الأوكرانية، مرارًا لهجمات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي شنتها موسكو في فبراير/ شباط 2022.