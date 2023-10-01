روسيا تسقط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في جنوب وغرب أراضيها

قالت روسيا، صباح اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي سمولينسك في غرب البلاد وكراسنودار في الجنوب.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة كراسنودار الساعة الـ0500 تقريبًا بتوقيت غرينتش، وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة سمولينسك الساعة الـ0600 بتوقيت غرينتش، بحسب رويترز.