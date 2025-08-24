وزير الخارجية الإسرائيلي يزور واشنطن بدعوة رسمية من روبيو

غادر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، متوجهًا إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، بدعوة من نظيره الأمريكي، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

ومن المقرر أن يعقد ساعر، يوم الأربعاء، اجتماعًا مع وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، ويُعد هذا اللقاء الثاني بين الجانبين، بعد اجتماعهما الأول الذي جرى في فبراير/شباط الماضي.

كما سيلتقي ساعر بوزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نعوم، التي كانت قد زارت إسرائيل في مايو/أيار الماضي، عقب مقتل موظفَي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، يارون ليشانسكي وسارة لين ميلغرام.

ويشمل برنامج زيارة وزير الخارجية أيضًا اجتماعات مع رؤساء الهيئة الجامعة للمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، إلى جانب لقاء مع قيادة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك"، كما سيقيم ساعر حفل استقبال مخصصًا لقادة الجالية اليهودية وأصدقاء إسرائيل من المسيحيين.