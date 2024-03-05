"الجنائية الدولية" تصدر أمري اعتقال بحق جنرالين روسيين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقال بحق القائدين العسكريين الروسيين البارزين سيرغي إيفانوفيتش كوبيلاش وفيكتور نيكولايفيتش سوكولوف؛ على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في بيان، "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما مسؤولان عن ضربات صاروخية نفذتها قوات خاضعة لقيادتهما على البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية في الفترة من العاشر من أكتوبر 2022 حتى التاسع من مارس 2023 على الأقل".

وأوضحت المحكمة بأن الأضرار العرضية التي لحقت بالمدنيين والدمار الناجم عن الهجمات كان بوضوح مفرطا مقارنة بأي فائدة عسكرية متوقعة.