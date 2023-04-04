مجلس حقوق الإنسان يدين ترحيل روسيا أطفالًا أوكرانيين قسرًا

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في قرار، اليوم الثلاثاء، روسيا بالسماح للمنظمات الدولية بزيارة أطفال أوكرانيين ومدنيين آخرين "تم ترحيلهم قسراً" إلى الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

ويدعو القرار موسكو إلى "وقف النقل القسري غير القانوني وترحيل مدنيين وأشخاص آخرين محميين داخل أوكرانيا أو إلى الاتحاد الروسي (...) خصوصا الأطفال، بما يشمل أولئك الذين وضعوا في مؤسسات وأولئك غير المصحوبين بذويهم أو الذين فصلوا عن عائلاتهم.

وأُقرّ النص بأغلبية 28 صوتًا وامتناع 17 عضوًا عن التصويت ومعارضة اثنين (الصين وإريتريا).

وبحسب كييف، تم ترحيل 16221 طفلا إلى روسيا حتى نهاية شباط/فبراير، وهي أرقام لم تتمكن لجنة الأمم المتحدة من التحقق منها.

كما يدعو القرار روسيا إلى منح حق الوصول "بدون عراقيل وبشكل فوري ودائم" لجميع أسرى الحرب وأشخاص آخرين "معتقلين بشكل غير شرعي".