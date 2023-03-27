مستقبل ائتلاف نتنياهو.. سيناريوهات محتملة

تنوعت توقعات المحللين حول السيناريوهات التي تنتظر ائتلاف الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، في ظل أزمة عاصفة تشهدها إسرائيل بسبب خطة الإصلا القائي.

وتراوحت التوقعات بين استمرار تماسك الائتلاف، أو انهياره أو تعزيزه بتغيير بعض الوجوه داخله.

ائتلاف متماسك

ويرى المحلل السياسي سهيل كيوان، أن "ائتلاف نتنياهو لا يزال متماسكاً، ولا يمكن أن تؤدي إقالة غالانت إلى انهيار الحكومة الإسرائيلية"، مشدداً على أن رئيس الوزراء لديه القدرة السياسية على تجاوز الأزمة الحالية.

وأوضح كيوان لـ "إرم نيوز"، أن "نتنياهو قد يلجأ لوقف مؤقت لخطة التشريعات القضائية عبر اتفاقيات سرية بين جميع أطراف حكومته"، مضيفاً: "بتقديري رئيس الوزراء لديه خطة للتعامل مع الأزمة الحالية".

وأشار إلى أن "نتنياهو ربما يعمل خلال الفترة المقبلة على التخفيف من حدة خطته القضائية، وقد يضطر للاستغناء عن وزير العدل ياريف ليفين لمنع انهيار حكومته"، مرجحاً أن يكون ذلك مقابل صفقة قضائية تتعلق بمحاكمته.

ولفت كيوان، إلى أن "الهدف الرئيسي لنتنياهو من الخطة القضائية هو إنقاذ مستقبله السياسي والحيلولة دون الحكم عليه بالسجن؛ الأمر الذي يدفعه للقبول بأي صفقة تنهي ملفه القضائي وتبقيه في رئاسة الوزراء".

ورأى أن "إقالة وزير الدفاع سيكون لها تأثير كبير على الأوضاع السياسية والميدانية في إسرائيل؛ وقد تؤدي إلى فوضى كبيرة؛ إلا أن نتنياهو سيكون قادراً على الاستفادة من هذه الفوضى لتحقيق غاياته الشخصية".

وأضاف: "ائتلاف نتنياهو الحكومي لا يزال متماسكًا والأغلبية التي لديه في الكنيست تحول دون انهياره"، متابعاً: "التمرد الذي يشهده حزب الليكود بسبب الخطة القضائية سينتهي عبر مناصب جديدة سيمنحها زعيم الحزب للمتمردين".