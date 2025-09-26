الدنمارك تقر بعجزها عن إيجاد حل لتهديد الطائرات المسيرة المجهولة

أقرّت الدنمارك، اليوم الجمعة، بعجزها عن إيجاد حل لتهديد الطائرات المسيّرة المجهولة، مؤكدة في الوقت ذاته عدم امتلاكها دليلاً على تورط روسيا في الأحداث الأخيرة.

وأشار وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، في تصريح له، إلى أن بلاده لا تملك أدلة على تورط روسيا في حوادث المسيرات التي تعرضت لها.

وقال بولسن: "لا نعرف الجهة المسؤولة عن إطلاق هذه المسيرات"، منوهًا إلى أنها "أطلقت بشكل احترافي ومنهجي في مواقع مختلفة"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الدنماركية إغلاق مطار "آلبورغ" بسبب تحليق طائرات مسيرة بعد يومين من حادثة مماثلة في مطار "كوبنهاغن".

وقالت الشرطة الدنماركية، إن مطار آلبورغ مغلق حاليًّا بسبب وجود طائرات مسيرة في مجاله الجوي، موضحة أن المسيرة اتبعت نمطًا مشابهًا لتلك التي عطلت الرحلات في مطار "كوبنهاغن"، بحسب "رويترز".

وأضافت الشرطة أنه تم رصد طائرات مسيرة قرب مطارات في مدن "إسبييرغ" و"سوندربورغ" و"سكريدستراب"، وأنها تتحقق من البلاغات.