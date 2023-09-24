فرنسا تقرر سحب قواتها من النيجر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أن باريس قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من الدولة الأفريقية في الأشهر المقبلة بعد الانقلاب العسكري هناك.

وقال في مقابلة تلفزيونية "قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".

ويأتي هذا التطور، عقب ساعات من منع النظام العسكري الحاكم في النيجر، الطائرات الفرنسية من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة موجهة إلى الطواقم الجوية، نشرت اليوم الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا.