إيران.. استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الرئاسية تشعل سجالا حادا

ارتبطت استطلاعات الرأي بالانتخابات بشكل وثيق، ففي معظم دول العالم، تُجرى استطلاعات لبيان الميول الانتخابية ونسبة المشاركة في أي انتخابات، ولهذه الأسباب وغيرها اكتسبت أهمية كبيرة.

لكن قائد شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية، الجنرال وحيد مجيد، حذّر قبل أيام مما أسماها بـ"إعادة نشر سلسلة من الاستطلاعات أو الآراء الكاذبة التي تنعكس من قنوات غير رسمية وغير واضحة المصدر، فيما يتعلق بالانتخابات أو المرشحين للانتخابات".

واعتبر الجنرال مجيد أن نشر مثل هذه الاستطلاعات هي "جريمة" يحاسب عليها القانون الإيراني، مؤكدا بأنه "يجب على المستخدمين الانتباه إلى أن نشر وإعادة نشر أي محتوى بهدف التشجيع أو التحريض أو الإقناع بشأن تقليل المشاركة قضايا يعاقب عليها القانون وتعتبر جريمة، كما تعتبر الدعوة إلى التجمهر والاعتصام أو أي عمل من شأنه تعطيل الانتخابات في الفضاء الإلكتروني جريمة".

الاستطلاعات مؤثرة

ويقول عضو لجنة الأمن القومي السابق في البرلمان الإيراني منصور حقيقت بور: "لقد أجريت استطلاعات في إيران خلال السنوات الماضية وفي فترات مختلفة من الانتخابات، ولا بد من الاعتراف بأن نتائج هذه الاستطلاعات أصبحت أكثر واقعية وملموسة".

وأضاف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، قائلا: "في الواقع، مع تطور العلوم والتكنولوجيا، يمكن للمراكز التي تجري المسوحات أن تظهر بشكل أفضل وأكثر دقة مما يحدث في المجتمع في مخططاتها".

وأوضح: "على سبيل المثال، في عامي 2017 و2021، من المسوحات الصحيحة التي أجرتها بعض المنظمات المعروفة، تبين أخيرًا أن نتائج هذه المسوحات لا يوجد فيها فرق كبير مع النتائج النهائية للانتخابات؛ ولهذا السبب ظهرت نتائج بعضها تعتبر الاستطلاعات مهمة هذه الأيام، فهي مفيدة لمقار الانتخابات".

وعن تخوف السلطات وتحذيرها من الاستطلاعات، أجاب حقيقت بور قائلا: "عادة ما تركز الاستطلاعات في إيران خصوصًا مع قرب الانتخابات على القاعدة الرمادية التي لا تزال مترددة بشأن المشاركة في الانتخابات أو مترددة في التصويت لأي مرشح".

وأضاف: "في مثل هذه الاستطلاعات ستكون مقنعة لشريحة واسعة من هؤلاء الذين يترددون في المشاركة ونسبتهم كبيرة في إيران، وهذا ما أفرزته الانتخابات السابقة حيث كانت نسبة المشاركة بحدود 40 بالمائة".