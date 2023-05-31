العالم
اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية إثر هجوم بطائرة مسيرة
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في مصفاة للنفط، مرجحة أن يكون بسبب سقوط مسيرة.
ونقلت عن فينيامين كوندراتييف، رئيس إقليم كراسنودار الروسي، قوله، إن "حريقا نشب في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط في الإقليم، نتيجة لما يعتقد أنه سقوط طائرة بدون طيار".
وكتب كوندراتييف في قناته على تيليغرام: "في منطقة سيفيرسكي، حريق في مصفاة أفيبسكي. تحترق إحدى وحدات تقطير الوقود الثقيل.. السبب المحتمل هو وصول طائرة بدون طيار، وقد تمكنا من السيطرة على الحريق في مساحة 100 متر مربع، ولم يصب أحد".