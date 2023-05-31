اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية إثر هجوم بطائرة مسيرة

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في مصفاة للنفط، مرجحة أن يكون بسبب سقوط مسيرة.

ونقلت عن فينيامين كوندراتييف، رئيس إقليم كراسنودار الروسي، قوله، إن "حريقا نشب في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط في الإقليم، نتيجة لما يعتقد أنه سقوط طائرة بدون طيار".