إيران تحذر مواطنيها من محاولات "الأعداء" لتجنيدهم

أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن استخبارات الحرس الثوري الإيراني حذرت المواطنين الإيرانيين من تزايد محاولات التجنيد من جانب أجهزة مخابرات دول معادية.

ويتزايد قلق إيران حيال التعرض لاختراق من جانب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في ظل خوضها لحرب غير مباشرة لعقود مع إسرائيل، التي تمكنت من اغتيال عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء النوويين في حربها الجوية التي استمرت 12 يوما على إيران الشهر الماضي.

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جاء ذلك، بعد أن قال المدّعي العام لمحافظة خراسان الشمالية، إن "اثنين من عناصر الموساد تم اعتقالهما في خراسان الشمالية"، مضيفًا أن الموقوفَين يخضعان حاليًّا لـ"تحقيقات فنية مكثفة"، على أن تُعلن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

وفي السياق ذاته، كشف المسؤول القضائي أنه تم التعرف على 15 شخصًا آخرين خلال الفترة ذاتها، وُجهت إليهم اتهامات بنشر الأكاذيب و"تشويش الرأي العام"، فضلًا عن "الترويج ضد النظام"، حيث جرى فتح ملفات قضائية بحقهم.

كما يأتي الإعلان في ظل تصاعد ملحوظ في التوتر الأمني بين طهران وتل أبيب، على خلفية اغتيالات سابقة طالت كوادر إيرانية في مجالات الأمن والدفاع والبرنامج النووي.