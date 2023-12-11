"مينوسما" تنهي مهمتها رسميا في مالي

تستعد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) لإنهاء أنشطتها رسميا الاثنين بعد استكمال سحب قواتها من البلاد التي تعرف هجمات مميتة تشنها الجماعات المتشددة.

ومن المرتقب أن تنظم البعثة حفلا ختاميا في مقرها الواقع في العاصمة، باماكو، بحسب ما ذكرت وكالة "أ.ب.أ" للأنباء الناطقة بالفرنسية.

ومنذ بدء أنشطتها في 2013 فقدت البعثة الأممية 310 عناصر من قواتها لحفظ السلام أغلبهم خلال هجمات للجماعات المتشددة. لكن بمجرد وصول الجيش إلى السلطة في انقلاب ناجح طالب بإنهاء نشاط هذه البعثة وهو طلب استجابت له الأمم المتحدة.