"مينوسما" تنهي مهمتها رسميا في مالي
تستعد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) لإنهاء أنشطتها رسميا الاثنين بعد استكمال سحب قواتها من البلاد التي تعرف هجمات مميتة تشنها الجماعات المتشددة.
ومن المرتقب أن تنظم البعثة حفلا ختاميا في مقرها الواقع في العاصمة، باماكو، بحسب ما ذكرت وكالة "أ.ب.أ" للأنباء الناطقة بالفرنسية.
ومنذ بدء أنشطتها في 2013 فقدت البعثة الأممية 310 عناصر من قواتها لحفظ السلام أغلبهم خلال هجمات للجماعات المتشددة. لكن بمجرد وصول الجيش إلى السلطة في انقلاب ناجح طالب بإنهاء نشاط هذه البعثة وهو طلب استجابت له الأمم المتحدة.
وتأتي نهاية النشاط الفعلي للبعثة الأممية بعد 48 ساعة من إغلاق البعثة الأممية معسكر سيفاري التابع لها في منطقة موبتي، إيذانا بانتهاء وجودها في المناطق الوسطى من مالي.
ومن بين قوات حفظ السلام البالغ عددها 13,871 في البعثة، غادر أكثر من 10 آلاف فرد في وقت سابق. وبحلول نهاية ديسمبر 2023، سيغادر أفراد البعثة المتبقون مالي، وبذلك يكتمل انسحاب البعثة وفقًا للتكليف الذي أصدره مجلس الأمن بناء على طلب السلطات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الانقلابية في باماكو سبق وأن اتهمت البعثة بالإسراع في المغادرة وذلك بعد أن احتدمت الاشتباكات بين الجيش والمتمردين من أجل السيطرة على مواقع أخلتها البعثة.