الولايات المتحدة تكشف قاذفة شبح جديدة من طراز بي-21

تعتزم الولايات المتحدة، في وقت لاحق اليوم الجمعة، الكشف عن قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة بي-21 "رايدر"، التي يمكن تشغيلها بلا طاقم، والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية.

ويخطط البنتاغون للحصول على ما لا يقل عن 100 نسخة من هذه الطائرة الجديدة العالية التقنية، التي صممها تكتل الصناعات نورثروب غرومان، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم القوات الجوية آن ستيفانيك.